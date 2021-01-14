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KARABÜK - CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Karabük'te sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

KARABÜK - CoronaVac aşısı sağlık personeline uygulanmaya başlandı
AA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Karabük'te İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz'a da uygulandı.Sağlık personelince aşısı yapılan Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, il etapta sadece sağlık çalışanlarının aşılanacağını hatırlattı.

Karabük'e 4 bin 680 adet aşının ulaştığını belirten Sarı, "Tüm kamu hastanelerinde, özel hastanelerde ve aile hekimlikleri birimlerinde aşılama faaliyetine başladık. Tüm insanlık için inşallah hayırlı olur. Pandemi ile mücadelede önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Aşıyla birlikte inşallah bu hastalıktan tamamıyla kurtulmak nasip olur." dedi.

Sağlık çalışanlarını daha önce Kovid-19 hastalığı geçirmiş olsalar bile aşı olmalarına müsaade edildiğini ifade eden Sarı, "En azından Kovid-19 geçirdikten sonra 6 ay geçmesi bekleniyor ama sağlık çalışanlarımız açısından tekrarlayan enfeksiyonlarla mücadele edebilmek ve tekrar Kovid-19'a yakalanmalarını önlemek için böyle bir izin çıktı. Sağlık çalışanımız kabul ederse daha önce Kovid-19 geçirmiş olsa bile aşı olabilecek. Bu tamamen kişinin rızasına bağlı." diye konuştu.

Sarı, sağlık çalışanlarının ardından diğer risk gruplarının da kademe kademe aşılama programı içerisine alınacağını sözlerine ekledi.

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