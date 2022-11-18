Otomobil, site bahçesinde düştü; anne ile 2 çocuğu yaralı

Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp, 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşen otomobildeki Y.Z. adlı kadın ile 2 çocuğu yaralandı.
Kaza, gece Esentepe Mahallesi Karçiçeği Sokak'ta meydana geldi. Y.Z.'nin kullandığı 06 BK 0550 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sitenin bahçesine düştü. 3 metre yükseklikten düşen otomobil, ters döndü. Kazada sürücü ile çocukları M.M.Z. ve İ.T.Z. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğunu Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2022-11-18 10:31:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.