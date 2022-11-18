Otomobil, site bahçesinde düştü; anne ile 2 çocuğu yaralı

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Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp, 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşen otomobildeki Y.Z. adlı kadın ile 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, gece Esentepe Mahallesi Karçiçeği Sokak'ta meydana geldi. Y.Z.'nin kullandığı 06 BK 0550 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sitenin bahçesine düştü. 3 metre yükseklikten düşen otomobil, ters döndü. Kazada sürücü ile çocukları M.M.Z. ve İ.T.Z. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğunu Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2022-11-18 10:31:23



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