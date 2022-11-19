Kontrolden çıkan kamyonet, otomobile çarpıp site bahçesine girdi

Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet otomobile çarpıp, sitenin bahçesine girdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, perşembe günü saat 21.00 sıralarında Barış Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 78 AN 591 plakalı kamyonet, park halindeki 34 LT 871 plakalı otomobile, ardından da sitenin duvarını yıkarak bahçeye girdi. Yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Site bahçesinde ve araçta hasara yol açan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2022-11-19 13:42:02
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