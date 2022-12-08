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Banka güvenlik görevlisinin dikkatiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu

DHA

Banka güvenlik görevlisinin dikkatiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu


Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te yaşayan İlhan Ercan (50), kendisini telefonda 'polis' diye tanıtan şüpheliye inanarak 100 bin lira kredi çekip, hesaba yatırmak isterken, banka güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. 
Oto yıkamacıda çalışan İlhan Ercan´ı telefonla arayıp, kendisini 'polis' olarak tanıtan şüpheli, banka bilgilerinin çalındığı ve üzerine hat çıkarıldığı yalanını söyleyerek, yapacakları operasyon için verdiği hesap numarasına para yatırmasını istedi. İlhan Ercan, banka şubesine giderek çektiği 100 bin liralık krediyi hesaba yatırmak istedi. Ercan´ın hareketlerinden şüphelenen banka güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Ercan´ın bütün hesaplarına bloke koydurarak dolandırılmasını engellerken, banka hesap ve telefon numarasından yola çıkıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Arayan kişinin kendisini 'polis' olarak tanıttığını ve bilgilerinin çalındığını belirterek kredi çekmesini istediğini anlatan İlhan Ercan, "Polis, diye güvendim onlara. Bankaya yönlendirdiler beni. 100 bin lira kredi çektirdiler. Ondan sonra 'Bekleyin, haber vereceğim' dedi. Bankaya gidip verdikleri numaraya parayı yatırmamı istediler. Parayı yatırırken güvenlik görevlileri durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Polisler geldi, onlara bilgileri verdim. Polisler gelince dolandırıldığımı anladım" diye konuştu. 
İlhan Ercan'ın dolandırılmak üzere olduğunu, tedirginliğinden anladığını söyleyen güvenlik görevlisi Volkan Dereli de "Konuşmalarına kulak misafiri oldum. Kredi başvurusunda bulundu ve onaylandı. Şahsın hareketlerinden şüphelendim. Emniyet birimlerine yönlendirdim. Onlar da vatandaşın dolandırıldığını anladılar. Kendisine bir zarar gelmeden hadiseyi önlemiş olduk" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2022-12-08 17:09:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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