Köprüden demir yoluna uçan otomobilin sürücüsü öldü 

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Yasin ALDEMİR/ YENİCE (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Yenice ilçesinde, bariyerlere çarparak köprüden demir yoluna düşen otomobilin sürücüsü Tayfun Gökçe (28), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Karabük-Zonguldak yolu Balıkısık mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Tayfun Gökçe'nin kullandığı 10 ZR 830 plakalı otomobil, köprü bariyerlerine çarparak demir yoluna uçtu. Rayın yanındaki alana düşen otomobili gören yük treni makinistlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eflani Orman İşletmesi Müdürlüğü´nde çalışan Tayfun Gökçe´nin cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-12-19 16:22:29



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