Tamir edilen cep telefonu bomba gibi patladı 

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te tamire getirilen cep telefonunun bataryası, bomba gibi patladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan iş hanının içindeki telefon tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi. Tamire getirilen ve arka paneli çıkarıldıktan sonra masanın üzerine konulan telefonun bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Patlamanın yaşandığı anda arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen ve yüzü yanmaktan son anda kurtulan iş yeri sahibi Gökhan Gündoğan, panikle kaçtı. Gökhan Gündoğan daha sonra geri gelerek alev alan cep telefonunu yere atıp dükkanın dışına çıkarttı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-12-19 20:23:58



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