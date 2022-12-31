Tartıştıkları 2 kişiye tekme tokat saldırdılar

Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, 3 genç tartıştıkları 2 kişiye tekme tokat saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Bayır Mahallesi´ndeki bir pasajda 3 genç, tartıştıkları kişiye tekme tokat saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan kişi yere düşerken, gençler tekme atmaya devam etti. Bu sırada aynı gençler bir kişiye daha saldırdı. Araya giren kişiler gençleri uzaklaştırdı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralı 2 kişiye müdahale etti.
Kavga güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ
2022-12-31 17:54:58
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