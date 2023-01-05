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Otomobil ile TIR çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Otomobil ile TIR çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı


Murat ÖZELCİ/YENİCE (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Yenice ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Suçatı Tüneli girişinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Altan Kırık (38) idaresindeki 35 Z 9360 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kadir Adar (45) idaresindeki 06 CNV 75 plakalı TIR çarpıştı. Tünelden çıkan TIR, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, sıkışan sürücü Kırık, eşi Leyla Kırık (32) ve TIR şoförü Kadir Adar'ı araçlardan çıkardı.
İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kaza yerinde müdahale edilen Altan Kırık, kurtarılamadı. Leyla Kırık ile Kadir Adar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Murat ÖZELCİ
2023-01-05 13:08:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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