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KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Karabük´ün Yenice ilçesinde Suçatı Tüneli girişinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada otomobilin tünele girerken kayarak karşı şeritten gelen TIR´a çarptığı görüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Murat ÖZELCİ

2023-01-05 17:01:59



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