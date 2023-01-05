KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Karabük´ün Yenice ilçesinde Suçatı Tüneli girişinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada otomobilin tünele girerken kayarak karşı şeritten gelen TIR´a çarptığı görüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Murat ÖZELCİ
2023-01-05 17:01:59
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