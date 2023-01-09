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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü 

DHA

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü 


Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yaşar Karayel (86) ve eşi Zeynep Karayel (79) hayatını kaybetti. 
Olay, Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokak´ta 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Karayel çiftinden haber alamayan oğulları İsmail Karayel eve geldi. Eve giren İsmail Karayel, anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşar ve Zeynep Karayel çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karayel çiftinin cenazeleri morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Murat ÖZELCİ
2023-01-09 00:17:56

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