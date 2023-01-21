İmamoğlu: 6'lı masanın liderleri çok özenli çalışmalı



Murat ÖZELCİ/ SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "6´lı masanın kıymetli liderleri çok özenli çalışmalılar, çok hızlı süreçleri toparlamalılar ve milleti bu coşkuyla hep birlikte yola çıkarmalılar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karabük'ün Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse´yi ziyaret etti. Belediyenin önünde toplanan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Yapılan hukuksuzluğa karşı muazzam bir vatandaş duruşu var. Bu haysiyet mücadelesi bilmelisiniz ki Ekrem İmamoğlu mücadelesi değil, bu mücadele milletimizin haysiyet mücadelesidir. Kesinlikle milletimiz adına verilen bir demokrasi mücadelesi. O bakımdan görüyoruz ki vatandaşlarımızın vicdanında bu kötü hareketleri asla yer bulmadı bulmayacak. Allah şahittir ki benim duam genelde tutar ama bunlara tutmadı. Bunlara benim duam tutmadı. Keşke tutsaydı. Keşke kötülükten kurtarsaydım bunların kalplerini ama olmadı" dedi.

İmamoğlu, 6´lı masa liderlerinin çok özenli çalışmaları gerektiğini belirterek, "Kendilerini memleketin sahibi gibi gören bu bir avuç insana tarifledikleri mayıs ayında `söz milletin´ diyeceğiz, `hadi güle güle´ diyeceğiz. Çok hazırız, dayanışma içerisinde özellikle 6´lı masanın kıymetli liderleri çok özenli çalışmalılar, çok hızlı süreçleri toparlamalılar ve milleti bu coşkuyla hep birlikte yola çıkarmalılar. Bu daha yürüyüşümüzün ve coşkumuzun başlangıcı. Herkes umutlansın, umudu görmek isteyen herkese sesleniyorum aynaya baksın. Umudu önce kendinizde göreceksiniz." diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Karabük / Safranbolu Murat ÖZELCİ

2023-01-21 19:32:05



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