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Karabük'te antik kent turizme kazandırılacak

DHA

Karabük'te antik kent turizme kazandırılacak


Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti´nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. Erken Bizans dönemine ait kalıntıların olduğu antik kent, kazı çalışmalarıyla da gün yüzüne çıkarılıyor.
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu ile Karabük Dernekler Federasyonu, Eskipazar'daki Hadrianapolis Antik Kenti'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla program düzenledi. Erken Bizans dönemi kalıntılarının yer aldığı ve gün ışığına çıkması beklenen büyük bir alan olduğu tahmin edilen Hadrianapolis'in, Eskipazar'ın yöresel yemekleri ve kültürüyle daha yakından tanınabilmesi amacıyla düzenlenen programa Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, konfederasyon ve dernek yöneticileri katıldı. Antik kenti ziyaret edenlere, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Hadrianapolis Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş bilgiler verdi. Daha sonra Eskipazar kalesine çıkan katılımcılar, yöresel yemekleri tattı.
'DAHA İYİ NOKTALARA GELECEK'
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu Başkanı Cevdet Akay, "Eskipazar'la ilgili ne yapabiliriz diye istişarelerde bulunmuştuk. Eskipazar'da da buranın en önemli yerlerinden biri olan antik şehri Hadrianapolis'in tanıtımıyla alakalı etkinlik yapmayı arzu ettik. Öncelikle Eskipazar'ımızı bu vesileyle de Karabük'ümüzü tanıtacağız. Safranbolu'suyla, Yenice'siyle, Eskipazar'ıyla, Ovacık, Eflani ile turizmi geliştirmek üzere katkılar vermeye çalışacağız" dedi.
Kaymakam Furkan Korkusuz ise, "Hadrianapolis Antik Kentimiz, Roma'dan tutun, Osmanlı'ya, Cumhuriyet ve günümüze kadar değerleriyle tarımı, turizmi genel hatlarıyla Eskipazar resmi çizmeye çalıştık. Özellikle son yıllarda ilçemizin Karabük gündeminde yer etmesi için gerek antik kentimizdeki çalışmalar, gerek kurmayı düşündüğümüz Eskipazar organize sanayi bölgesi ve buna benzer diğer hususlardaki gelişmelerle ilçemiz çok daha iyi noktalara gelecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eskipazar Murat ÖZELCİ
2023-01-28 09:51:49

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