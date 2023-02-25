Atalarının mübadeleyle gittiği Yunanistan´dan gelip depremzedelerin yardımına koştu



Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelenin ardından 1923 yılında ataları Karabük´ün Safranbolu ilçesinden Yunanistan´a yerleşen yazar Petros Triantafyllidis (58), kiraladığı araca doldurduğu yardım malzemelerini Kahramanmaraş ve Hatay´daki depremzedelere götürdü.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesinin ardından ataları 1923 yılında Safranbolu´dan Yunanistan´ın Skydra köyüne yerleşen Petros Triantafyllidis, deprem bölgesine gelerek yardımlarda bulundu. Uçakla Ankara´ya gelen, kiraladığı araca yardım malzemelerini doldurup Hatay´a götüren Petros Triantafyllidis, daha sonra atalarının yaşadığı Safranbolu´ya geldi.

Televizyonda görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü ve depremzedelere yardım etmeye karar verdiğini söyleyen Triantafyllidis, "Yunanistan'daki sivil toplum kuruluşları ve arama kurtarma ekipleriyle iletişime geçtim. Gönüllü olarak Türkiye'ye geldim. İlk önce uçakla Ankara'ya geldim. Araç kiraladım. Kahramanmaraş, İskenderun ve Hatay'a gittim. Arabama alabildiğim kadar, ekonomik durumum el verdiği kadar yiyecek ve içecek alarak dağıttım" dedi.

Depremden etkilenen vatandaşlar için elinden geleni yaptığını belirten Triantafyllidis, "Deprem bölgesine gitmemdeki amaç bir kişiye bile yardımcı olabilsem çok sevinecektim. Elimden geldiğince yardımcı oldum. Türk halkıyla birlikte olduğum için sevinçliyim. Yardımcı olmak insanların en büyük tutkusudur. Yardımcı olmak iyidir. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Yapılan her yardım ve iyilik, dünya halklarının kardeşliği yolunda bir adımdır. Ben de buna çaba gösterdim" diye konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun diğer zamanlarda da devam etmesini istediğini ifade eden Triantafyllidis, "İyi komşu olarak yaşamak iki ülkenin halklarının çıkarınadır. Bu dostluklarımızı hep sürdürmeliyiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Murat ÖZELCİ

2023-02-25 13:26:50



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