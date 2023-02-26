Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömürspor depremzedeler için oynadı 



Murat ÖZELCİ / KARABÜK, (DHA) Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömürspor depremlerden etkilenen bölgelere yardım için dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karabük İdman Yurdu karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karabük İdman Yurdu ile TFF 2'nci Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu´nda dostluk maçına çıktı. Karşılaşma öncesi Kardemir işçileri ve Zonguldak´tan gelen maden işçileri tribünleri selamladı. Tribünler işçileri, madencileri ve sporcuları alkışladı. Depremzedeler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Deprem felaketinden etkilenen 11 il, maç esnasında taraftarların yaptığı tezahüratlarla anıldı.

Karşılaşma Karabük İdman Yurdu'nun 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Karabük İdman Yurdu'nun gollerini Ercan Kuruçay, Kaan Yüksel ve Can Sıkılmaz, Zonguldak Kömürspor'un gollerini ise Emre Kara ve Ercüment Eray Ataklı kaydetti. Karşılaşmada 14 bin bilet satılırken; geliri depremzedeler için bağışlanacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takımların stadyuma çıkması

-Karşılaşmadan görüntü

-Taraftarlardan görüntüler DHA-Spor Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ

2023-02-26 17:43:53



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