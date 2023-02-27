Karabük´ten deprem bölgesine 20 vagon odun gönderildi  



Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te depremden etkilenen vatandaşların yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için trenle 20 vagona yüklenen odun bölgeye gönderildi. Yarın da 25 vagon odun bölgeye gönderilecek.

Deprem bölgesindeki vatandaşların yakacak ihtiyacını karşılamak için Karabük ve ilçelerinden orman işletme müdürlükleri vasıtasıyla ve vatandaşların yardımlarıyla odun toplandı. Toplanan 45 vagonluk odunun 20 vagonluk bölümü, bugün trenle Kahramanmaraş´a gönderildi. Yarın da kalan 25 vagon odun depremzedeler için yola çıkarılacak.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu´nun katılımıyla 20 vagon odunla birlikte tren istasyondan uğurlandı.

Vali Fuat Gürel yarın da 25 vagonun da yola çıkacağını belirterek, "Orman bölge müdürlüğümüz bünyesinde orman işletme müdürlüğümüz, şefliklerimiz kampanyaya dahil oldular. Şu ana kadar binlerce ster (metreküp) yakacak odun göndermiştik; ama 45 vagonun 20 vagonunu şimdi gönderiyoruz. Yarın da 25 vagon yakacak odun göndereceğiz. Bu odunlar hazırlanırken Orman Bölge Müdürlüğümüz ve işletmelerimizdeki stoklar kullanıldı, sahadan da toplandı, bazı ilçelerimizde vatandaşlarımız hem odun hem de kömür yardımı yaptı. 45 vagonda bin 467 ster yakacak odun mevcut. Aynı zamanda Kahramanmaraş Pazarcık'a da 203 metreküp tomruk gönderiyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ

2023-02-27 21:14:02



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