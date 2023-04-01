Heyelan ve kaya düşmesi riski olan kara yolunda çelik halatlı önlem



Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)KARABÜKYenice kara yolunda yaşanan heyelan ile kaya düşmelerinin önüne geçebilmek için, riskli bölgelerdeki yamaçlarda kaya temizliği yapılarak çelik halatlar örülerek önlem alınıyor. Çalışmalar, Karayolları Bölge Müdürlüğü koordinesinde endüstriyel dağcılar tarafından gerçekleştiriliyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü, Karabük-Yenice kara yolunda yaşanan heyelan ve kaya düşmelerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, endüstriyel dağcılar, büyük kaya parçalarını, zor şartlarda, riskli bölgedeki yamaçlardan, trafiği durdurarak Karabük ile Yenice arasında ulaşımı sağlayan yolda indiriliyor ve ardından yolun temizliği yapılıyor.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİLER

Heyelan ve kaya düşmesinin en çok yaşandığı Suçatı Tüneli mevkisinde, yerden onlarca metre yükseklikte kaya ve yamaçlara tırmanıp, tutundukları halatlarla dik yamaçlarda kaya temizliği yapan endüstriyel dağcılar dronla görüntülendi. Zorlu ve riskli işi yapan dağcılar, temizliğin ardından çelik ağlar örüp tehlikelere karşı önlem alıyor.

Endüstriyel dağcı Sinan Arslan, 14 kişilik profesyonel dağcı ekibiyle yamaçlarda boşta duran kaya parçalarını kontrollü olarak temizlediklerini belirtti. Kayaları sabitledikten sonra yüksek kapasiteli çelik halka tel sereceklerini ifade eden Arslan, "Kayaları sabitleyeceğiz ve üzerine herhangi bir taş gelmeyecek. Burada en çok yorucu olan, oturmuş kayaların oynamasını gördüğümüzde onları aşağıya atmak. Onlar baya sıkıcı oluyor" dedi.

Arslan, yerine oturmuş kaya parçalarının boşa düşen kısımlarını aşağıya atarken zorlandıklarını aktarıp, çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceğini de ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük / Yenice Murat ÖZELCİ

2023-04-01 17:10:44



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