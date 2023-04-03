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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gabonlu kızın ölümünde 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı - Yeniden

DHA

Gabonlu kızın ölümünde 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı - Yeniden


Ali Sencer ARSLANMurat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüyle ilgili soruşturmada 2'si yabancı uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Dinabongho'nun telefonunda para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulunulan taciz mesajları olduğu öğrenildi.
Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart günü tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi. Dinabongho´nun cansız bedeni, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Yapılan otopsi sonucu ön raporda, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çay'ına girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır" denildi.
Dinabongho'nun üstündeki kıyafetleri ve telefonu incelemeye alındı. Yabancı uyruklu öğrenciler ise Karabük Üniversitesi'nde 'Dina'ya adalet' diyerek yürüyüş yaptı. Başsavcılığın başvurusuyla Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni temsil eden avukat Kerim Bahadır Şeker'in dosyadan örnek alma ve dosyayı inceleme yetkileri kısıtlandı.
YOL GÜZERGAHINDAKİ KAMERALAR İNCELENDİ 
Soruşturmayı sürdüren jandarma ve polis ekipleri, ormana giden yol güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, bir hafta boyunca yapılan incelemede, Dinabongho´nun da aralarında olduğu 6 kişinin otomobille ormana gittiklerini belirledi. Jandarma ve polisin bu sabah ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda S.Ç., İ.Ç., Y.Y. ve 2 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR, TELEFONDA TACİZ MESAJLARI
Ön otopsi raporuna göre, kesici, delici ve ateşli silah yarasına rastlanmayan Dinabongho'nun ense ve böbrek bölgelerinde küçük çaplı morluklar tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan kızın yeni telefon aldığı için eski telefonunu Gabon'a göndermeye çalıştığı sırada yardımcı olması için görüştüğü kişiler tarafından yazılı tacize uğradığı öne sürüldü. Telefonu, önce İstanbul'a göndermesi gereken Dinabongho'ya yardımcı olacaklarını söyleyen kişilerin, kendisine para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiği mesajlar bulunduğu öğrenildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Gözaltına alınan 5 kişinin işlemleri sürerken, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Polisin çok yönlü ve ortaklaşa operasyon gerçekleştirdiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Karabük merkezde 26.03.2023 tarihinde Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın aydınlatılması amacıyla Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa çok yönlü yapılan araştırmalar sonucu 03.04.2023 tarihinde eş zamanlı Cumhuriyet savcısından gözaltı ve arama kararı alınmış; 06.00-09.00 saatleri için alınan karar neticesinde; şüpheliler S.Ç., İ.Ç., Y.Y. ve iki yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmıştır. 3 Nisan sabahı belirlenen ikisi yabancı uyruklu, üçü Türk toplam 5 şüphelinin evlerinde aramalar yapılmıştır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Ali Sencer ARSLAN Murat ÖZELCİ
2023-04-03 13:37:28

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