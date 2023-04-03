Gabonlu kızın ölümünde 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı (2)



BÜYÜKELÇİLİK AVUKATINA KISITLAMA 153'ÜNCÜ MADDEDEN

Karabük'te Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeninin bulunduğu olayda, Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini temsil eden avukat Kerim Bahadır Şeker´in dosyadan örnek alma ve dosyayı inceleme yetkisi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153'üncü maddesi kapsamında yer alan, "Avukatın dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi ve ilgili hakimin kararıyla kısıtlanabilir" maddesi gereğince kısıtlandı.

Karabük Baro Başkanı Avukat Emrah Köklü kısıtlama kararının soruşturmanın sonuçsuz kalmaması ve üzerinde daha iyi yoğunlaşılabilmesi için verilmiş olabileceğini söyledi.

'TÜM KOLLUK KUVVETLERİ OLAYI SONUÇLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR'

Başkan Köklü, olayın uluslararası bir mesele haline geldiğini ifade ederek, "Öğrencinin yabancı uyruklu olması, bir üniversite öğrencisi olması ve eğitim gördüğü esnada gizemli bir şekilde hayatını kaybetmesi sebebiyle, tabi dosyada bir gizlilik kararı var. O yüzden dosyada kendi yorumlarımız dışında, bize verilen bilgiler dışında yorum yapma şansımız yok. Ancak gizlilik kararını şöyle izah edebilirim. Soruşturmanın sonuçsuz kalmaması için verildi. Böyle tahmin ediyorum. Başsavcımız da zaten olayın başından beridir ilgileniyor. Ben bizzat görüşüyorum bu konuda. Çeşitli baroların kadın hakları komisyonları ve birçok kadın hakları platformu benimle bire bir iletişime geçti. Bu konuda infial olmaması adına ben sürecin takipçisi olunduğunu dile getirdim. Zira bu husus kadına şiddet olayı olabilir ya da içeriğinde tahmin etmediğimiz bir husus da olabilir. Zaten dediğim gibi takipçisi olduğumdan dolayı, bu kadına yönelik bir şiddet olayı ise biz Karabük Bbarosu olarak gereken tepkiyi vereceğiz. Böyle söyleyebilirim. Onun dışında gizlilik kararı sonrasında başsavcılık yaptığı açıklamalarla bizleri de haberdar etti. Bugün 5 kişi 2´si yabancı uyruklu 3 Türk vatandaşı toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Başsavcımızla olayı istişare ettiğimizde yalnızca jandarma değil emniyette bu hususta görevlendirildi. Bu nedenle tüm kolluk bu olayı en ince ayrıntısına kadar detaylandırmak ve sonuçlandırmak için çalışmalara başladı." ifadelerine yer verdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ

2023-04-03 14:56:22



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