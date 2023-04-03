Gabonlu kızın ölümünde 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gabonlu kızın ölümünde 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı (2)

DHA

Gabonlu kızın ölümünde 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı (2)


BÜYÜKELÇİLİK AVUKATINA KISITLAMA 153'ÜNCÜ MADDEDEN 
Karabük'te Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeninin bulunduğu olayda, Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini temsil eden avukat Kerim Bahadır Şeker´in dosyadan örnek alma ve dosyayı inceleme yetkisi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153'üncü maddesi kapsamında yer alan, "Avukatın dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi ve ilgili hakimin kararıyla kısıtlanabilir" maddesi gereğince kısıtlandı.
Karabük Baro Başkanı Avukat Emrah Köklü kısıtlama kararının soruşturmanın sonuçsuz kalmaması ve üzerinde daha iyi yoğunlaşılabilmesi için verilmiş olabileceğini söyledi. 
'TÜM KOLLUK KUVVETLERİ OLAYI SONUÇLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR' 
Başkan Köklü, olayın uluslararası bir mesele haline geldiğini ifade ederek, "Öğrencinin yabancı uyruklu olması, bir üniversite öğrencisi olması ve eğitim gördüğü esnada gizemli bir şekilde hayatını kaybetmesi sebebiyle, tabi dosyada bir gizlilik kararı var. O yüzden dosyada kendi yorumlarımız dışında, bize verilen bilgiler dışında yorum yapma şansımız yok.  Ancak gizlilik kararını şöyle izah edebilirim. Soruşturmanın sonuçsuz kalmaması için verildi. Böyle tahmin ediyorum. Başsavcımız da zaten olayın başından beridir ilgileniyor. Ben bizzat görüşüyorum bu konuda. Çeşitli baroların kadın hakları komisyonları ve birçok kadın hakları platformu benimle bire bir iletişime geçti. Bu konuda infial olmaması adına ben sürecin takipçisi olunduğunu dile getirdim. Zira bu husus kadına şiddet olayı olabilir ya da içeriğinde tahmin etmediğimiz bir husus da olabilir. Zaten dediğim gibi takipçisi olduğumdan dolayı, bu kadına yönelik bir şiddet olayı ise biz Karabük Bbarosu olarak gereken tepkiyi vereceğiz. Böyle söyleyebilirim. Onun dışında gizlilik kararı sonrasında başsavcılık yaptığı açıklamalarla bizleri de haberdar etti. Bugün 5 kişi 2´si yabancı uyruklu 3 Türk vatandaşı toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Başsavcımızla olayı istişare ettiğimizde yalnızca jandarma değil emniyette bu hususta görevlendirildi. Bu nedenle tüm kolluk bu olayı en ince ayrıntısına kadar detaylandırmak ve sonuçlandırmak için çalışmalara başladı." ifadelerine yer verdi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ
2023-04-03 14:56:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KARDEMİR'den 5 yıl için 1 milyar dolarlık yeni yatırım hedefi
YEREL HABERLER KARDEMİR'den 5 yıl için 1 milyar dolarlık yeni ...
Karabük'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin cesedinin bulunmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin ...
Gabonlu kızın ölümünde 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı - Yeniden
YEREL HABERLER Gabonlu kızın ölümünde 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı ...
Gabonlu kızın ölümünde: 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gabonlu kızın ölümünde: 2'si yabancı uyruklu 5 ...
Türkiye'nin ağır sanayideki "ilk göz ağrısı" KARDEMİR, 86 yıldır ekonomiye değer katıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ağır sanayideki "ilk göz ağrısı" ...
Karabük'te kuaför, topladığı saçları lösemili çocuklara bağışlıyor
YEREL HABERLER Karabük'te kuaför, topladığı saçları lösemili ...
Gabonlu genç kız, annesine öldürülebileceğini söylemiş
YEREL HABERLER Gabonlu genç kız, annesine öldürülebileceğini ...
Heyelan ve kaya düşmesi riski olan kara yolunda çelik halatlı önlem
YEREL HABERLER Heyelan ve kaya düşmesi riski olan kara yolunda çelik ...
Karabük'te devam eden yatırımlar değerlendirildi
YEREL HABERLER Karabük'te devam eden yatırımlar değerlendirildi
Karabük'ten Kahramanmaraş'a giden polis ekipleri depremzedelere desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Karabük'ten Kahramanmaraş'a giden polis ekipleri ...
14 Yaş Altı Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası Karabük'te başladı
YEREL HABERLER 14 Yaş Altı Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası ...
Karabük'te "örümcek adamlar" yamaçlarda kaya temizliği yaptı
YEREL HABERLER Karabük'te "örümcek adamlar" yamaçlarda kaya ...
AK Parti Karabük milletvekili aday adayları iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Karabük milletvekili aday adayları iftarda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.