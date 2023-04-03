Gabonlu kızın ölümünde 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı (3)

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüyle ilgili soruşturmada 2'si yabancı uyruklu 5 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten ekipler, Dinabongho'nun ev arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi yabancı uyruklu bir genç kızı daha gözaltına aldı. Böylece soruşturmada gözaltına alınan kişi sayısı 6'ya yükseldi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Ali Sencer ArslanMurat ÖZELCİ
2023-04-03 22:14:08
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