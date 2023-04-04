Gabonlu Dina'nın ölümüyle ilgili haber yapan DHA muhabirine gözaltı



KARABÜK, (DHA)KARABÜK'teki Filyos Çayı'nda 26 Mart´ta cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan çıplak ayakla sokakta koşarken görüntülerini bulan Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Ali Sencer Arslan, bugün saat 15.30´da polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla Karabük Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü´nde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ali Sencer Arslan, Yalıkent Sitesi yöneticisine gazeteci kimliğini gösterdiğini, onun rızasıyla görüntüleri ekran üzerinden telefonuyla çektiğini söyledi. Ali Sencer Arslan´ın sorgusu sırasında, gözaltına alınırken röportaj yaptığı, Gabon Büyükelçiliği adına ölen Ibouanga'nın ailesinin avukatlığını yapan Kerim Bahadır Şeker de hazır bulundu. Sorgusu 17.30´da biten Ali Sencer Arslan, serbest bırakıldı. Ardından haberi birlikte yaptığı DHA Muhabiri Murat Özelci de, polis tarafından tanık olarak dinlendi.

BAŞSAVCI: GÖZALTI KARARI YOK

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, röportaj sırasında polis tarafından alınıp Karabük Emniyet Müdürlüğü´ne götüren Ali Sencer Arslan´ın gözaltına alınmadığı ileri sürüldü. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Mart 2023 tarihinde Karabük ilinde yabancı uyruklu bir öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında Karabük Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik kararı alınmıştır. Gizlilik kararının ilgili gazeteci tarafından bilinmesine rağmen kendisinin savcılık izninin olduğunu söylemek suretiyle bazı görüntülere ulaşıp soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiası üzerine hakkında Türk Ceza Kanunu´nun 285. Maddesi gereğince söz konusu gazetecinin şüpheli sıfatı ile savunması alınmış olup herhangi bir gözaltı kararı verilmemiştir." (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Karabük

2023-04-04 18:30:45



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