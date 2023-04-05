Gabonlu Dina'nın avukatı: Suda boğuldu ifadesi raporda yok (2)

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4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga için yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden İ.Ç., S.Ç., Y.Y. ve D.K., adliyeye sevk edildi. Gözaltı işlemleri süren 3 yabancı uyruklu şüphelinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Ali Sencer ARSLAN Murat ÖZELCİ

2023-04-05 14:47:41



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