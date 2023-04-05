Gabonlu Dina'nın avukatı: Suda boğuldu ifadesi raporda yok (3)

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SERBEST BIRAKILDILAR

Karabük'te, Filyos Çayın'da Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga´nın cansız bedeninin bulunduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden B.Y., Y.Y., J.A.N., C.J. A.N., W.M.K. isimli 5 kişi savcılık ifadesinin ardından, sulh ceza mahkemesine sevk edilen S.Ç., İ.Ç. ve D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Ali Sencer ARSLAN Murat ÖZELCİ

2023-04-05 22:34:09



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