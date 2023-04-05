Gabonlu Dina'nın avukatı: Suda boğuldu ifadesi raporda yok (4)

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BAŞSAVCILIK, ŞÜPHELİLERDEN 1'İNİN SERBEST KALMASINA İTİRAZ ETTİ

Karabük'te, Filyos Çayı'nda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga´nın sır ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 8 kişi serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı´nın tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi´ne sevk ettiği D.A. hakkında verilen adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz ettiği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Ali Sencer ARSLAN Murat ÖZELCİ

2023-04-05 23:19:28



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