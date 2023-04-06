Dina için Paris´te eylem yapacaklar



Ali Sencer ARSLAN/KARABÜK, (DHA)Ali Sencer ARSLAN/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te Filyos Çayı´nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga için bir grup Afrikalı, yarın, Fransa´nın başkenti Paris´te Türkiye Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yapacak.

Filyos Çayı´nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga´nun ölümüyle ilgili soruşturma, ülkesi Gabon´un yanı sıra Fransa´da yaşayan Afrikalılar tarafından da yakından izleniyor. `Dina için Adalet´ sloganının yer aldığı afiş, sosyal medyada hızla yayılırken, bir grup Afrikalı, yarın (7 Nisan Cuma) başkent Paris´teki Türkiye Büyükelçiliği önünde, saat 13.00´te oturma eylemi için Twitter´dan çağrı yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Karabük Ali Sencer ARSLAN

2023-04-06 15:20:14



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