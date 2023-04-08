Dina'nın ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı; 3'üncü kez gözaltına alındı (2)

ÜÇÜNCÜ KEZ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMEDE SERBEST KALDI
Karabük'te, Filyos Çayı´nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce 2 kez gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan D.A., 3'üncü kez tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ
2023-04-08 22:42:24
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