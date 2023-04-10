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Karabük' te, Filyos Çayı´nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga´nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 4. kez gözaltına alınan D.A.' nın sevkedildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.

DHA-Flaş Haber Türkiye-Karabük

2023-04-10 16:45:02



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