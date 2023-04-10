Dina´nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı (2)

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KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı Dursun Acar, 4'üncü kez sevk edildiği mahkemece kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ

2023-04-10 16:52:56



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