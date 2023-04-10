Dina´nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı (3)



'BEN YAPMADIM'

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 'kuvvetli suç şüphesi' sebebiyle tutuklanan Dursun Acar, sağlık kontrolü için polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Acar, hastaneye girdiği sırada gazetecilerin, "Siz mi yaptınız?", "Siz mi öldürdünüz?" sorusuna, "Ben yapmadım. Ben mağdur diye arabaya aldım arabadan indi. Başka bir şey yok. Ben öldürmedim" diye cevap verdi. Hastane çıkışında ise gazetecilerin, "Dina'yı neden arabanıza aldınız? " sorusuna "Yaralı bir kız arabanın önüne atladığı için aldım. Hastaneye götürmek için aldım" yanıtını verdi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ

2023-04-10 17:40:09



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