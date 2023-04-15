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Dina'nın cesedi, Büyükelçilik ve ailesine bilgi verilmeden İstanbul'a gönderilmiş

DHA

Dina'nın cesedi, Büyükelçilik ve ailesine bilgi verilmeden İstanbul'a gönderilmiş


Ali Sencer ARSLAN- Murat ÖZELCİ/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki cenazesinin Gabon Büyükelçiliği ve ailesine haber verilmeden İstanbul´a gönderildiği ortaya çıktı. Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Karabük´teki soğuk havalarda maksimum eksi 4 dereceye ulaşılabildiği, İstanbul´da ise eksi 18 derecelere ulaşılabildiği için gönderildiği söylendi. Biz bunun kesinlikle hukuka aykırı ve mesnetsiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Karabük´te üniversite öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga´nın Filyos Çayı´nda 26 Mart günü cansız bedeni bulundu. Genç kızın yalın ayak sokakta koştuğu görüntüler ortaya çıkarken, başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılırken 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar, tutuklandı. Dina´nın para karşılığı cinsel ilişki içeren mesajlar aldığı ve annesine Karabük´ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtları ise uluslararası medyada da yer alırken, genç kızın ölümü aydınlatılana kadar cesedinin morgda bekletileceği bildirildi.
CESEDİNİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve acılı ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü´nün 71 sayılı genelgesine göre Türkiye´de hayatını kaybeden yabancıların cesedinin ne yapıldığının büyükelçiliklere bildirilmesi gerektiğinin zorunluluk olduğunu belirtti. Şeker, "Cuma günü Başsavcılığı, aile ve büyükelçilikle birlikte ortak karar sonucu salı günü cenazenin alınacağını ifade etmek üzere aradık. Kendileri tarafından sözlü olarak bize verilen bilgide 11 Nisan´da, Dina'nın İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderildiği ifade edildi. Karabük´teki soğuk havalarda maksimum eksi 4 dereceye ulaşılabildiği, İstanbul´da ise eksi 18 derecelere ulaşılabildiği için gönderildiği söylendi. Biz bunun kesinlikle hukuka aykırı ve mesnetsiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Avukat Şeker ayrıca, Dina´nın cesedinin taşınmasının zaruri olması durumunda kanunen Ankara Adli Tıp Kurumu´na gönderilmesi gerektiğini de ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Ali Sencer ARSLANMurat ÖZELCİ
2023-04-15 20:27:21

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