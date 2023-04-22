Gabonlu Dina´nın otopsi raporunda `İntihar mı, cinayet mi´ sorusuna yanıt bulunamadı



Ali Sencer ARSLANMurat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) için Adli Tıp Kurumu´nun düzenlediği kesin otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Dinabongho´nun suda boğularak öldüğü kabul edilirken, olayın cinayet ya da intihar olduğu tespit edilemedi. Dina'nın kanında uyuşturucu madde bulunmadığının da yer aldığı raporda, 9 uzmanın oy birliğiyle ölüm olayının adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğuna karar verildi.

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi. Dinabongho´nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Dinabongho´nun anayolda otomobilden indikten sonra koşarak çalılık alana gittiğini, bir süre sonra ise otomobilin geri döndüğünü ve sürücüsünün çalılık alana ilerlediğini tespit etti. Soruşturma kapsamında 3´ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılırken 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar, tutuklandı. Dina´nın para karşılığı cinsel ilişki içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük´ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtları ile çıplak ayak koştuğu kamera görüntüleri ise uluslararası medyada da yer aldı. Dina´nın cesedinin soğutma yetersizliği sebebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu´na nakledildiği ortaya çıktı.

DİNA UYUŞTURUCU KULLANMAMIŞ

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1´inci İhtisas Kurulu´nun hazırladığı otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Dinabongho´nun uyuşturucu madde kullanmadığının tespit edildiği belirtildi. Genç kızın cesedinin üzerinden çıkan hapların alerji tedavisi için kullanıldığı ifade edilirken, kanında bunun yanı sıra ağrı kesici etken madde belirlendi.

BİRİNİN BOĞUP BOĞMADIĞI BELİRLENEMEDİ

Adli Tıp raporunda otopside boyun bölgesinde elle boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de genç kızda cinsel saldırı izine rastlanılmadığı kaydedildi. Ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiğinin kabulü gerektiği yazılan raporda, suda meydana gelen ölümün birinin ya da birilerinin etkisiyle mi olduğu belirlenemedi. Genç kızın ölümünün cinayet mi, kazara mı veya intihar mı olduğu sorularına yanıt verilemezken, 9 uzmanın oy birliğiyle cevapların adli tahkikat sonucu ortaya çıkarılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

AVUKAT, RAPORA İTİRAZ EDECEK

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Dinabongo´nun ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, adli tıp raporunun bu şekliyle soruşturmaya veya yargılamaya fayda sağlamayacağını belirterek rapora itiraz edeceklerini belirtti. Avukat Şeker, "Gece saatlerinde çıplak ayakla birisi ya da birilerinden kaçtığı belli olan 17 yaşında bir kız çocuğunun ölümüne ilişkin, intihar etme ihtimalinin bile değerlendirilmeye katılması, hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına aykırıdır. Suda boğulmanın ne şekilde gerçekleştiğine dair emarelere açıklık getirilmemiş, ölümün kaç sularında vuku bulduğu ya da su altında geçirilen sürenin ne kadar olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunulmamıştır. Bu şekliyle ne soruşturma aşaması ne de kovuşturma aşamasında mahkemeye esas teşkil edebilecek işbu rapora itirazlarımızı gerçekleştirip, eksik ve açığa kavuşturulması gereken hususlar için tamamlanma talebinde bulunacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Ali Sencer ARSLAN Murat ÖZELCİ

2023-04-22 10:35:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.