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Öldürülen Yeşim'in annesi: Götürmeyin kızımı (2)

DHA

Öldürülen Yeşim'in annesi: Götürmeyin kızımı (2)


EZANI DİNLERKEN KIZININ VURULDUĞU TÜFEĞİN SESİNİ DUYDU
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisini takıntı haline getiren Başaran Çevikoğlu tarafından öldürülen Yeşim Sönmez'in ailesi, kızlarının tabutu başında gözyaşı döktü. Olay gün oruç tutan Emine Sönmez´in ezanı dinlerken, akşam yemeğine kendisine gelecek olan kızını vuran tüfeğin sesini duyduğu ortaya çıktı. Kızının cenazesi başında gözyaşı döken Emine Sönmez (55) "Günahsız çocukları toprağa veriyoruz artık vermeyelim. Son bulsun bu kadın cinayetleri. Yeter artık dayanamıyoruz. 'Merhaba dedi' diye çocuklarımızı toprağa vermeyelim. Ben onu gelin edecektim, toprağa vermeyecektim. Bir tane çocuğumuzu daha koruyamadık. Koruyamadık yavrumu. Yemeğe geliyordu, oruç tutmuştum. `Gel kızım" dedim. `Sen ararsın ben gelmem mi´ dedi. Evimize bir apartman kala indirmiş çocuğumu. Önce arabayla, sonra pompalı tüfekle vurmuş çocuğumu. Silah sesini duydum ama konduramadım çocuğuma. Ezanı dinliyordum, orucumu açacaktım" dedi.
Baba İlyas Sönmez ise "Allah bozuk zihniyetlerden korusun, başka bir şey diyemeyeceğim. Zihniyeti bozuk erkek arkadaş olacağım diye sanki tapusunu alıyorlar. İnsan nikahlı karısına mı yapıyor bu bile olmaz. Neymiş, araları bozukmuş ayrılmışlar. Allah belasını versin, Allah gün yüzü göstermesin. Ailesine sesleniyorum. Sahip çıkın dedim, annesine babasına söyledim. Şimdi kına yakın bir yerlerinize. Allah belanızı versin"
`PUSU KURMUŞ´
Yeşim Sönmez´in kardeşi Yağmur Sönmez Kılıçer ise kardeşiyle en son görüşmesinde çok neşeli olduğunu belirterek, "Görüntülü görüştük. O kadar eğlenceliydi, zaten öyle bir kızdı. Konuştuk, sohbet ettik. 1-2 saat sonra haberini aldık. Artık dayanamıyorum. O gün çarşıdaymış, kendi motoruyla anneme iftar yapmaya gidecekmiş. Adam pusu kurmuş. Önce aracıyla motoruna çarpıp düşürmüş. Sonra arbede çıkmış, kavga etmeye başlamışlar. Hazırlıklı gelmiş, silahla vurmuş ablamı" dedi. 
Yeşim Sönmez, Karabük´ün Safranbolu ilçesine bağlı Gündoğan köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)
Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Murat ÖZELCİ
2023-05-02 15:58:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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