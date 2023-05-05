Kilis'te DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı ve iltisaklı kişiler olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-05-05 18:32:41
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