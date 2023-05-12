Dina'nın eşyalarını alan anne ve babası ağladı (2)



DİNA´NIN AİLESİ OLAY YERİNE GİTTİ

Karabük Valiliği´nin ev sahipliğinde geceyi kentte geçiren Dinabongho'nun ailesi bu sabah, avukatları Kerim Bahadır Şeker ile birlikte, Emniyet Müdürlüğü´ne giderek bilgi aldı. Kendi ellerindeki bilgileri ve öğrendiklerini polislere anlatan aile, ekiplerin öncülüğünde kızlarının Filyos Çayı etrafında canlı olarak son görüldüğü nokta ve cansız bedeninin bulunduğu Yeşilköy mevkisine gitti.

`İLAHİ BİR GÜÇ TARAFINDAN KORUNMUŞ GİBİ´

Dina´nın canlı olarak son görüldüğü yerden 4,5 kilometre ötede cansız bedeninin bulunduğu noktayı gözlemleyen aile adına konuşan avukat Şeker, "Burası bir ırmak ve debisi çok fazla. Biz şükranlarımızı sunuyoruz. Eğer nehrin sağından ya da solundan devam etseydi bulunamazdı. Dina´nın cansız bedeni, ortadaki bir çıkıntıya takılarak bulunabildi. Sanki ilahi bir güç tarafından korunmuş gibi. Tren direkt yukarıdan görüyor, ortada bir yerde Dina´nın cansız bedeni. Eğer hidroelektrik santraline devam etseydi, hiçbir zaman cansız bedenine ulaşamayacaktık. Konuyla alakalı sürecin takipçisi olacağız. Aile `Allah´a şükürler olsun, kızımızı burada cansız bedeni bile olsa bize kavuşturdu. Biz cansız bedenini bile bulamayacaktık. Bir kutsal el bizi korudu´ diyerek ifade ettiler" dedi.

`DİNA´NIN ADALETİ İÇİN ÇABALAYACAĞIZ´

Tüylerinin ürperdiğini ifade eden anne Jessica Sandra Makemba Panga, "Kızımızın bedeni burada bulunduysa bu Tanrı'nın eli sayesinde. Burada dua etmeden gitmek istemiyorum. Tanrı´ya şükürler olsun. Kızımın yüzünü cansız bedeni de olsa onun sayesinde gördüm. Bunu bize göstermesinin sebebi de Dina´nın adaletine kavuşmamızı istediği içindir. Yaratıcımızın da bize gösterdiği mesajlar, yollar, ipuçlarına inanalım ve Dina´nın adaleti için sonuna kadar çabalamaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)

Haber: Ali Sencer ARSLAN, Murat ÖZELCİ/KARABÜK DHA

DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Ali Sencer ARSLAN Murat ÖZELCİ

2023-05-12 15:48:22



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