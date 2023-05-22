CHP´li Altay: CHP, terörle arasına en net mesafeyi koymuş partidir (2)

ALTAY: ATA İTTİFAKI'NA OY VERENLER SİNAN OĞAN GİBİ DÜŞÜNMÜYOR
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinan Oğan´ın 28 Mayıs´ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçiminde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Altay, "Sinan Oğan´ın kendisi için hayırlı olsun. Ata İttifakı'na oy verenlerin Sinan Oğan gibi düşünmediklerini biliyorum. Gerek Vecdet Öz´ün gerekse de Ümit Özdağ´ın da yaptığı açıklamalar bunu gösteriyor. Aldığı oyun büyük kısmını Zafer Partisi ve Adalet Partisi'ne oy veren seçmenden almıştır. Sinan Oğan´ın en büyük iddiası Suriyelileri geri göndermekti. 3 gün önce Sayın Erdoğan da Suriyelileri geri göndermeyeceklerini açıklamıştı. Sinan Oğan şimdi kendini destekleyenlere ne diyecek onu da merak ediyorum. Sinan Oğan´ın verdiği kararın Ümit Özdağ´ın da dediği gibi Ata İttifakı'nı ve Zafer Partisi'ni bağlamadığı çok açık." ifadesini kullandı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ
2023-05-22 18:56:52
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