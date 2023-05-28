Dünyanın en uzun boylu kadını, evine getirilen sandıkla oy kullandı



Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde yaşayan dünyanın en uzun boylu kadını olan weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi (26), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, 'Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy kullanmak için seyyar sandık uygulaması için başvuruda bulundu. Bunun üzerine ilçe seçim kurulu görevlileri, bugün Gelgi´nin Tuğra Sokak Emek Mahallesi´ndeki evine gitti. Gelgi, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı. Gelgi, seçimlerin ilk turunda da oyunu evinden kullanmıştı.

Seyyar sandık uygulamasından çok memnun olduğunu belirten Rümeysa Gelgi, "Ülkemiz için hayırlısı olsun demek istiyorum. Seyyar sandık görevlilerine buraya kadar 2´nci kez geldikleri için teşekkür ederim. Bu seyyar sandık uygulamasını çok beğeniyorum. Fiziksel olarak engeli bulunan ve evden çıkamayan vatandaşlar için çok güzel bir uygulama olmuş. Rahatlıkla ev ortamında konforlu bir şekilde oyumuzu kullanabiliyoruz. Sağ olsunlar böyle bir uygulama geliştirmişler. Bizim için çok iyi bir uygulama olmuş. Biliyorsunuz ben daha önceki senelerde okula kendim giderek oyumu kullanıyordum. Fakat zaman zaman yüksek katlardaki sandıklara atanmış olabiliyorduk. Geçtiğimiz senelerde engel durumumu bildirdiğimde tekerlekli sandalye ile girilebilecek uygun bir ortamda oyumu kullanabiliyordum. Ancak zaman zaman engelli bireylere uygun olmayan okullara atanmış olabiliyorduk. Bu tarz durumların yaşanmaması adına hem de engelli bireylerin kolay bir şekilde oyunu kullanabilmeleri açısından güzel bir uygulama olmuş" dedi.

Gelgi, engelli bireylere de çağrı yaparak, "Tüm engelli bireylere gerek vatandaşlık görevleri olsun gerek kişisel hayatlarında olsun mümkün olduğu kadar sosyal ortama karışmalarını, mümkün olduğunca ellerinden geldiğince ve sağlıklarının el verdiği kadar aktif olmalarını tavsiye ederim" dedi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Murat ÖZELCİ

2023-05-28 11:35:17



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