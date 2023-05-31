Rezidansın 12´nci katından düşen çocuk öldü

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Murat ÖZELCİ/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te oturdukları rezidansın 12´nci katında açık olan pencereden düşen Alparslan S. (2) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi Nilüfer Sokak'ta bulunan Kulepark Evleri'nde meydana geldi. 16 katlı rezidansın 12´nci katında oturan Halil S. İle Tuğba S.´nin çocukları Alparslan S., sandalyenin üzerine çıkarak ulaştığı pencereden düştü. 12´nci kattan ikinci kattaki terasa düşen çocuk ağır yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alparslan S., yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük Murat ÖZELCİ

2023-05-31 16:45:36



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