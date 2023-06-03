Eskipazar'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

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Murat ÖZELCİ/ ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler güçlükle ilerledi. Derelerin su seviyeleri de yükseldi.

Karabük´ün Eskipazar ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan yağmurla birlikte ana arterler üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri su birikintilerinin yaşandığı bölgede çalışma yaptı. İlçe merkezinden geçen derelerin su seviyesinde de artış gözlendi.

Meteoroloji yetkilileri tarafından, ilçede metrekareye 43 kilogram yağmur düştüğü bildirildi. Karabük Valiliği ile AFAD, merkez ve ilçelerde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eskipazar Murat ÖZELCİ

2023-06-03 19:29:25



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