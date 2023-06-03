Eskipazar'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

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MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Karabük´ün Eskipazar ilçesinde, öğle saatlerinden itibaren devam eden günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde tarlaya giden 5 kişi, yağış sonrası derenin taşması sonucu yaya köprüsünün yıkılmasıyla birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalan Yeter Yılmaz, Emrullah Yılmaz, Sebahattin Doğan, Meliha Çalıova ve Mehmet Çalıova, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eskipazar Murat ÖZELCİ

2023-06-03 22:20:46



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