Karabük'te, Millet Bahçesi inşaatında 2 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı

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Murat ÖZELCİ/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK kent meydanında yapımına devam edilen Millet Bahçesi inşaatında çalışan işçi Ufuk E. (23), 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında kent meydanında yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaatında meydana geldi. Meydanda bulunan demir çardağı sökme çalışması yapan Ufuk E., çardağın üstünden düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi yaralanırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ufuk E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ

2023-06-07 18:24:35



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