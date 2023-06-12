Kayıp engelli kadının Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulundu

Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, ailesinin haber alamadığı zihinsel engelli Şengül Derebaşı'nın (53) Filyos Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekibi tarafından sudan çıkartılan Derebaşı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yenice ilçesi Hacı Muharremler Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Şengül Derebaşı, dün gece çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Aile durumu, jandarmaya haber verdi. Yapılan arama çalışmasında Şengül'ün cansız bedeni bu sabah, evinin 2 kilometre uzağındaki Filyos Çayı'nda bulundu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, çayın orman deposu mevkinde bulunan Şengül'ün cansız bedenini sudan çıkardı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürülen Derebaşı'nın ölümüyle iligli jandarma ekipleri soruşturma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Murat ÖZELCİ
2023-06-12 15:16:58
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