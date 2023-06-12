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Serinlemek için girdiği gölette boğulan Sefa Can, toprağa verildi

DHA

Serinlemek için girdiği gölette boğulan Sefa Can, toprağa verildi


Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)KARABÜK´te serinlemek için girdiği yangın söndürme göletinde boğulan Sefa Can Doğan (19), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Karabük merkeze bağlı Üçbaş köyü Avdanaltı mevkisinde meydana geldi. Kardeşi ve 2 arkadaşıyla pikniğe giden Sefa Can Doğan, serinlemek için yangın söndürme göletine girdi. Doğan, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Kardeşi, Sefa Can Doğan'ı kurtarmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Ardından Sefa Can Doğan'ın kardeşi 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sefa Can Doğan'ın cansız bedeni Zonguldak'tan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin sonunda Sefa Can Doğan'ın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sefa Can Doğan´ın cenazesi bugün hastane morgundan alınarak Aydınlıkevler Merkez Camisi'ne getirildi. Doğan´ın cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ovacık Karakoyun köyü mezarlığında toprağa verildi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ
2023-06-12 16:47:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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