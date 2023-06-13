Karabük'te 2 okulun yakınında heyelan

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Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK´te yan yana bulunan 2 okulun 30 metre yakınında heyelan meydana geldi.

Kentte 2 haftadır süren sağanak yağışlar etkili oldu. Karabük Mahallesi'ndeki Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu'na 30 metre uzaklıkta sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan, sokaktan geçen yolun bir kısmını da kapattı. Ekipler, heyelan olan bölgede çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ

2023-06-13 15:25:07



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