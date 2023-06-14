Karabük'te aranan 10 şüpheli yakalandı

Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK´te hırsızlık, yağma, tefecilik, fuhşa aracılık etmek, ateşli silahlar kanununa muhalefet, uyuşturucu madde ticareti suçlarına karıştığı iddia edilen 10 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık, yağma, tefecilik, fuhşa aracılık etmek, ateşli silahlar kanununa muhalefet, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlara karıştığı tespit edilen 11 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonla yakalanan 10 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, gözaltındaki 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çalıntı oldukları tespit edilen 6 adet cep telefonu ile 3 adet televizyon ve 1 adet tıraş makinesine el konuldu. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ
2023-06-14 15:54:09
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