Karabük'te zincirleme kaza: 10 yaralı

İşsizlik maaşı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat ÖZELCİ/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Eskipazar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, biri TIR, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden S.G. idaresindeki 28 K 5322 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak N.P. idaresindeki 34 EKA 864 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı görerek duran F.Y. yönetimindeki 28 AG 324 plakalı otomobile de arkadan gelen U.S. idaresindeki 34 BTC 956 plakalı otomobil çarptı. Kazada, araçlarda bulunan toplam 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Karabük yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra ulaşım yeniden normale döndü. Yara almadan kurtulan TIR şoförü S.G. ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Eskipazar Murat ÖZELCİ

2023-06-21 11:30:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.