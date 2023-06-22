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Erbakan: Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz

DHA

Erbakan: Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz


Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz. Devlet 1 yılda 560 milyar lira faiz ödüyor. Belediyelerde ve merkezi hükümette de mutlaka denk bütçenin gerçekleştirilmesi gerekir. Kamuda ise israf üst seviyede. Kamuda israfın önlenmesi lazım" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karabük´te bir restoranda muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. Erbakan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Erbakan, Yeniden Refah Partisi´nin seçimlerde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Erbakan, kendi alın terleriyle 5 milletvekilini Meclise göndermeyi başardıklarını ifade ederek, "Yeniden Refah Partisi, yüzde 3´e yakın oy oranı ve 1 milyon 529 bin oy ile 5 tane milletvekilini kendi alnının teriyle meclise göndermeyi başarmıştır. Bazı partilerin yaptığı gibi, bazı partilerin listelerinden, başka partilerin gücüyle değil, kendi listesiyle bu sonucu elde etmiştir. Hazine yardımıyla, dış güçlerin desteğiyle, medya gücüyle, holding patronlarının desteğiyle, cilalayıp parlatma operasyonlarıyla bu sonucu elde etmedik. Bu sonuç 4,5 seneden beridir çalışan teşkilatlarımızın alın teriyle elde edildi. Yeniden Refah Partisi, Türkiye´nin en dinamik, en hızlı büyüyen en canlı partisi, seçimin çok açık ve net bir şekilde kazananı olduğunu ortaya koymuştur" diye konuştu.
MİLLİ GÖRÜŞÜN TEMSİLCİSİ YENİDEN REFAH PARTİSİ
Erbakan, "Daha önce söylemlerimizle, projelerimizle, istikametimizle, siyaset anlayışımızla partimizin Milli Görüşü temsil ettiğini ifade ediyorduk. Ancak milletimizin desteği ve teveccühü de Milli Görüş´ün temsilcisinin Yeniden Refah partisinin olduğunu ortaya koymuştur." dedi.
Fatih Erbakan, faizden kurtulmanın yolunun politika faizini düşürmekle olmayacağını, borçlanmanın önlenmesi gerektiğini belirtti. Erbakan, "Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz. Devlet 1 yılda 560 milyar lira faiz ödüyor. Belediyelerde ve merkezi hükümette de mutlaka denk bütçenin gerçekleştirilmesi gerekir. Kamuda ise israf üst seviyede. Kamuda israfın önlenmesi lazım. Yap, işlet, devret modelindeki haksız kazançların israfının önlenmesi lazım. Kaynak üretirken zamla ve vergi ile millete yük yükleyerek veya devletin milletin varlıklarını yok ederek değil. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi lazım. Devletin görevi sadaka dağıtmak değildir. Kömür, gıda yardımı, erzak paketi dağıtmak değildir. Devletin görevi muhtaç haldeki insanları o muhtaç durumdan kurtaracak adımları atmaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ
2023-06-22 14:47:09

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