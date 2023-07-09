Karabük´te sağanak; yollar ulaşıma kapandı

Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, sağanak ve taşan dereler nedeniyle oluşan selde Zonguldak-Karabük yolu ile Devrek ve Yenice arasındaki yol ulaşıma kapandı. Selin vurduğu bölgelerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük´te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu. Saatlerdir devam eden sağanak sonrası derelerin taşmasıyla Yenice, Yazıköy ve İncebacaklar mahallelerinde su baskınları yaşandı. Derelerin yanında bulunan bahçeler su altında kaldı. Karabük-Yenice ve Zonguldak -Karabük kara yolunun Kalabaklı mevkisi, sel nedeniyle yolda yaşanan çökmelerin ardından ulaşıma kapatıldı. Selin vurduğu bölgelerde Karayolları, İl Özel İdare ve DSİ ekipleri çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Murat ÖZELCİ

2023-07-09 16:07:31