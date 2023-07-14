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        KARABÜK'TE, ÜST GEÇİDİN ALTINDA POŞETE SARILI BEBEK CESEDİ BULUNDU

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 01:04
        KARABÜK'TE, ÜST GEÇİDİN ALTINDA POŞETE SARILI BEBEK CESEDİ BULUNDU

        KARABÜK'te, üst geçide çıkan merdivenlerin altında poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu. Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin altında meydana geldi. Akşam saatlerinde üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, şüphe üzerine durumu polis bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede poşetin içerisinde bebek cesedi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Merdivenlerin dibinde içinde bebek cesedinin olduğu poşetten görüntü

        -Polis ekiplerinin incelemelerinden görüntüHK-Kamera:Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Karabük Murat ÖZELCİ

        2023-07-14 01:03:56

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