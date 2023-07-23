Osman Çarkçı: Bu takımın 3 olimpiyat, 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu var

Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA) Karabük'te düzenlenen 11´inci Avrupa İşitme Engelli Voleybol Şampiyonası´nda erkeklerde altın, kadınlarda ise gümüş madalyayı kazanan İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı'nın Başantrenörü Osman Çarkçı, "Erkeklerde Ukrayna´yı bizim yenmemiz gerekiyordu ve yendik. Beni 6 yıldır yenemiyorlar. Bu takımın 3 olimpiyat, 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu var. Bu şekilde de devam edecek" dedi.

Karabük'te düzenlenen 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kadın Milli Takımı ise finalde Ukrayna'ya 3-0 kaybederek gümüş madalya elde etti. Ukrayna´yı 25-19, 25-19, 23-25 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup eden erkek milliler, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan filenin sessiz efeleri şampiyonluğu sahada erik dalı şarkısıyla Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nu dolduran vatandaşlarla kutladı.

Karşılaşmanın ardından çok mutlu olduğunu belirten Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Erkeklerde şampiyonlukla, kızlarda ise ikincilikle tamamladık. Bütün Karabük halkına teşekkür ediyorum. Türkiye´de işitme engellilerin sesini en yüksek duyan il Karabük olmuştur" dedi.

Kadın Voleybol Takımı'nın 2´nci olduğu için üzüntü içerisinde olduğunu belirten İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Osman Çarkçı, "2 buçuk aydan beri burada kamptayız. Her nereye gittiysek bu milli takıma kucak açtılar. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu takımın her konuda sorumlusu benim. İnanılmaz bir duygu içerisindeyim. 3-0 alacağımız maçtı ama bugün oynayamadık. Ukrayna´yı bizim yenmemiz gerekiyordu. 6 yıldan beri beni yenemiyorlar. Bu takımın 3 olimpiyat, 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu var. Bu şekilde de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı Kaptanı Cevat Şimşek ise, kazandıkları için mutlu olduklarını ve bu şampiyonluğu 3 milyon Türkiye´de yaşayan işitme engelli birey ile tüm vatandaşlarımıza hediye etmek istediklerini belirtti. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maçtan görüntü

-Maç sonu sevinç görüntüleri

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2023-07-23 15:17:30