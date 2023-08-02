Başkent EDAŞ´tan Karabük´te bakım ve yatırım çalışmaları

KARABÜK, (DHA)Başkent EDAŞ, Karabük´te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Buna göre Karabük´te bin 752 trafo ve 7 bin 764 kilometre uzunluğundaki hatta bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 901 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri bölgede 25 pano ile 121 trafo ve 66 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte bin 222 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.18 ELEKTRİK PANOSU VE 11 TRAFO MERKEZİ MONTAJI TAMAMLANDIKarabük´te hizmet verdiği 177 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 36 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 447 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 18 elektrik panosu ile 11 trafo ve 1 dağıtım merkezi montajı da tamamlandı.DHA-Ekonomi Türkiye-Karabük / Merkez DHA

2023-08-02 12:02:59