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        Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 8 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 17:11
        Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 8 yaralı

        Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te kavşağa kontrolsüz girdiği öne sürülen otomobile başka otomobilin çarptığı kazada 3 yaşındaki E.M.T. öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Eflani yolu kavşağında meydana geldi. Karabük yönünden Bartın yönüne giden M.I. yönetimindeki 06 FZ 3763 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen S.K. yönetimindeki 55 AKM 967 plakalı otomobile çarptı. S.K.'nin aracı, savurulup tabelaya çarparak devrildi. Kazada iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan, S.K´nin kullandığı araçta bulunan E.M.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Murat ÖZELCİ

        2023-08-03 17:10:32

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